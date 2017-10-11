Климкин: утверждение государственной роли украинского языка – это вопрос национальной безопасности

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что Украина твердо и последовательно будет проводить утверждение государственной роли украинского языка, поскольку это вопрос национальной безопасности. Об этом говорится в статье Климкин в венгерском издании Magyar Nemzet, сообщает Министерство иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВенгрия 16 октября поднимет в ЕС вопрос по украинскому закону "Об образовании""Хочу отметить, что наиболее острую, можно сказать, даже истерическую реакцию закон об образовании вызвал в России, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины и ведет гибридную войну против Евросоюза и всего западного мира. Именно «защитой» русскоязычного населения (то есть не только украинских россиян, но и миллионов этнических украинцев, которые в результате длительной русификации перешли с родного на русский язык) Москва пытается оправдать свое вторжение в Крым и на Донбассе. Поэтому утверждение государственной роли украинского языка является для нас вопросом национальной безопасности, и эту политику мы будем проводить твердо и последовательно. Вместе с тем прошу иметь в виду, что речь идет не о каких-то чрезвычайных правах украинского языка, а об исправлении колониальных деформаций", - заявил Климкин.

"Мы не хотим ничего, только оставить украинскому языку статус государственного, какой венгерский имеет в Венгрии, румынский в Румынии или польский в Польше. Не более. Соответственно новый закон об образовании готовился с тщательным учетом норм стран - членов ЕС, релевантных международных документов и международных обязательств Украины. Чтобы окончательно развеять любые сомнения, мы передали этот закон на экспертизу в Совет Европы и Венецианскую комиссию", - добавил министр.

"Мы также готовы предоставить разъяснения и провести необходимые консультации со всеми нашими европейскими партнерами и заинтересованными государствами. Именно это будет главной целью моего визита в Будапешт, который я планирую осуществить в ближайшие дни. Надеюсь на взвешенный и конструктивный диалог", - заявил Климкин.

Также он отметил, что венгерский язык будет и в дальнейшем использоваться в детских садах, школах и на факультетах

"Вместе с тем уже в начальных классах на должном уровне будет преподаваться и государственный язык. В средней школе в обязательном порядке будет изучаться венгерский язык и литература, другие предметы будут преподаваться на венгерском или украинском, их соотношение будет дополнительно определено отдельным законом о среднем образовании, кроме того, вопрос о выборе языка преподавания той или иной дисциплины будет решать сама школа. Венгерские выпускники и в дальнейшем смогут продолжать образование на родном языке на венгерском факультете Ужгородского университета, а также в Закарпатском венгерском институте в Берегово. В целом же новая система обеспечит полноценное знание выпускниками обоих языков - родного и государственного. Конечно, будет запущен и английский и другие ведущие языки Евросоюза. Спрашивается, есть ли здесь повод для паники и нагнетания ситуации?" - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключения по закону будут готовы к декабрю.