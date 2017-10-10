МИД напомнил Венгрии, что Украина платит очень высокую цену за свое место в Европе

Министерство иностранных дел Украины напомнило Венгрии, что Украина страдает от российской агрессии за европейское будущее. Об этом говорится в заявлении МИД на сайте ведомства.

Читайте такжеКлимкин ответил главе МИД Венгрии на заявление о пересмотре Соглашения об ассоциации"МИД Украины с удивлением воспринял заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по пересмотру Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

В связи с этим, говорится, что Украина всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога.

«Это касается и ситуации относительно нового закона Украины «Об образовании», - заявили дипломаты.

«Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе», - подчеркнули в МИД.

"Хотели бы напомнить, что европейское будущее было и остается общей целью всех украинских граждан, в том числе венгерской национальности. Именно под флагами объединенной Европы состоялась Революция Достоинства. Именно за европейское будущее Украина страдает от российской агрессии", - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за языковых положений нового закона Украины «Об образовании».

По словам Сийярто, он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге рассмотрение вопроса о пересмотре соглашения с Украиной.

Сийярто в очередной раз заявил, что закон создает худшую ситуацию в сфере образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР.

В свою очередь Климкин подчеркнул, что Украина согласится на пересмотр Соглашения об ассоциации с Евросоюзом только с целью закрепления европейской перспективы Украины.