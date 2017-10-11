Порошенко убежден, что заключение Венецианской комиссии снимет напряжение вокруг закона об образовании

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что заключение Венецианской комиссии снимет все контраверсионные трактовки закона об образовании. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Читайте такжеВенгрия 16 октября поднимет в ЕС вопрос по украинскому закону "Об образовании"

«Убежден, что заключение Венецианской комиссии позволит снять все контраверсионные трактовки этого закона, который «фактически ставит целью обеспечить достойное место для всех национальных меньшинств в едином украинском обществе», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (статья 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил седьмую статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение, касающееся закона, будет готово к декабрю.