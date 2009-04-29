Путин считает опасным прерывать глубокую кооперацию России и Украины

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает опасным прерывать глубокую кооперацию между Россией и Украиной. "Если мы усилия не будем объединять, нам очень сложно придется на внешнем рынке", - сказал Путин, открывая в среду встречу с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, передает РИА Новости. "У нас глубокая кооперация, и если мы ее не сохраним, то у нас ситуация для наших участников экономической деятельности в условиях обостряющейся конкуренции будет только усложняться", - сказал премьер.

В среду в московском "Президент-отеле"проходит четвертое заседание комитета по экономике российско-украинской межгоскомиссии. Премьер-министр РФ отметил, что сторонам сегодня предстоит обсудить не только вопросы энергетики. "В последнем квартале прошлого года и в начале этого торговый оборот, несмотря на сложности в мировой экономике, у нас вырос за предыдущее время и вырос значительно. Мы подошли к планке 40 миллиардов долларов", - сказал Путин. Он считает эту цифру хорошим показателем. "При этом, что меня очень радует, это то, что не разрушается, а в некоторой степени даже укрепляется кооперация между отдельными, весьма чувствительными и важными отраслями", - заметил российский премьер. "Это все наши положительные заделы, и наша задача заключается в том, чтобы все эти положительные тенденции поддержать", - заявил он. В этой связи он считает, что деятельность комитета, который возглавляют премьеры двух стран, должна сыграть позитивную роль.

Со своей стороны, премьер-министр Украины обратила внимание на регулярность заседаний комитета. "Главное, что это работа очень системна. Мы в апреле прошлого года проводили наш экономический комитет, и сейчас прошел год и мы можем подвести итоги", - сказала она. "11 пунктов приоритетов, которые мы с вами закрепили в наших договоренностях, сегодня мониторятся и шаг за шагом в жизнь воплощаются", - отметила Тимошенко. По ее словам, сегодня по итогам встречи будет подписан ряд документов, которые также влияют на повышение товарооборота и укрепление кооперации. "Один из таких пунктов - наши договоренности о специальном режиме кооперационных поставок, что усилит наше взаимопонимание в машиностроении, авиации, космической отрасли", - сказала она.