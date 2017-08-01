Отпущенный в Крыму садист-убийца украинского школьника мог сдать причастных к катастрофе Боинга МН17

В минувшие выходные Вадим Погодин, бывший главарь батальона "ДНР" "Керчь", был выпущен крымскими силовиками на свободу. Украина подозревает его в расстреле под Донецком школьника Степана Чубенко.

После убийства украинского школьника Погодин еще несколько месяцев провел на Донбассе. Затем жил то в Москве, то в Крыму, завел Facebook, в котором делился воспоминаниями и обсуждал с другими ветеранами "Новороссии" былое. Он не прятался и, без сомнений, смирился с тем, что прошлое никогда его не настигнет, говорится в расследовании "Новой газеты".

Но 20 июня бывшего главаря батальона "ДНР" "Керчь" задерживают в Ялте по запросу украинской стороны на 40 дней. Ему с украинским паспортом сообщают о готовящейся экстрадиции.

"Казалось бы, сдать его — Москве не стоит ничего. Даже в последние два года между Украиной и Россией зафиксированы несколько десятков случаев экстрадиции обвиняемых в криминальных преступлениях. Среди кандидатов на выдачу было и несколько участников военных действий на Донбассе", - говорится в расследовании.

Отмечается, что и Погодин пошел бы справедливо по разряду экстрадируемых уголовников, если бы не одна деталь: за бывшего террориста просили депутаты Госдумы и другие "герои" - просили, видимо, по словам журналистов, потому что тот многое знает.

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Погодин принадлежал к узкому кругу "пионеров донбасской авантюры", среди которых россияне Александр Бородай, Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Безлер ("Бес") и украинец Александр Ходаковский.

Но помимо старой дружбы этих "ветеранов" объединяет, как полагают в "Новой газете", еще одно очень важное знание: они знают, в чье распоряжение в июле 2014 года попала установка "Бук", из который был сбит малазийский "Боинг".

Каждому из этих персонажей должно быть доподлинно известно о том, что произошло в небе над Торезом 17 июля 2014 года.

"И разумеется, выдача любого из них Украине (под любым предлогом) может оказаться подарком для следователей по делу "Боинга" (Украина входит в пятерку стран-участниц расследования под руководством Нидерландов)", - подчеркнули журналисты в расследовании.

Примечательно, что именно "Хмурый", он же Сергей Дубинский, активнее остальных беспокоится о судьбе Погодина, обвиняемого в жестоком убийстве и садизме. "Хмурый" - тот самый фигурант дела МН17, о роли которого в трагедии лайнера известно пока больше всего. Следствие рассматривает Хмурого в качестве одного из ответственных за транспортировку "Бука" от границы с Россией по Донбассу.

Волнение "Хмурого" особо подчеркивает даже лидер так называемой "ветеранской организации" террористов Александр Бородай. В интервью изданию "Политнавигатор" он рассказал об опасениях товарища и других "ополченцев", "чтобы случай Керча не стал прецедентным". В том же интервью Бородай успокоил единомышленников, заявив, что "… Факт [задержания] достаточно неприятный и не совсем правильный, ведь никого до сих пор не выдали. [Но] я утверждаю с очень высокой степенью вероятности: Керча не выдадут".

"То, что Бородай выделяет беспокойство именно "Хмурого" — самая при-мечательная деталь в его выступлении. Тревога самого засвеченного фигуранта дела МН17, высказанная публично, воспринимается как напоминание о себе: подтверждаете ли вы там (в Москве) иммунитет? И Москва подтверждает — за несколько месяцев до предъявления Нидерландами окончательных обвинений и обнародования имен всех причастных к трагедии. Садист не просто избегает экстрадиции, но и оказывается на свободе. Суда над ним не будет, как теперь выясняется, ни в России, ни даже в "ДНР", - подытожили в расследовании.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 21 июля обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой передать одного из главарей «ДНР» Вадима Погодина, который в 2014 году зверски убил общественного активиста, вратаря Краматорской молодежной команды футбольного клуба «Авангард» Степана Чубенко.

16-летнего Чубенко пытали и расстреляли боевики «ДНР» за проукраинскую позицию.

Он учился в краматорской общеобразовательной школе №12, увлекался спортом. С 2014 года с друзьями участвовал в митингах в поддержку территориальной целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Ребята помогали украинским военным, помогали местным жителям во время обстрелов, которые осуществлялись пророссийскими боевиками. Рискуя жизнью, Чубенко снял с городской площади флаг так называемой «ДНР».

В июне 2014-го Степана задержали боевики батальона «Керчь» за желто-голубую ленту на рюкзаке. Парня отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли.

В честь Чубенко в Краматорске был организован футбольный турнир.

8 мая 2016 посмертно награжден орденом «Народный Герой Украины». 21 ноября 2016 в школе, где он учился, открыта мемориальная доска.