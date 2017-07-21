ГПУ просит Россию выдать одного из главарей "ДНР", зверски убившего школьника под Донецком

ГПУ попросила коллег из Генеральной прокуратуры РФ передать Украине одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который жестоко убил на Донбассе несовершеннолетнего парня. Об этом сообщил заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на странице в "Фейсбук".

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"Сегодня обратились в Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко", - заявил Енин.

Он подчеркнул, что просьба о передаче убийцы не является признанием оккупированного Крыма российским: "Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым. Всем ценителям "зрады" сразу говорю: это не признание Крыма российским, Международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части своих территорий".

Он добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории.

"Господа российские прокуроры! Если у вас еще остались хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывайте убийцу ребенка!" - призвал Енин.

По информации издания Informnapalm, Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. После совершенных в Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где его задержали.

Как сообщал УНИАН, 16-летний вратарь футбольного клуба «Авангард» Степан Чубенко - Народный Герой Украины, которого пытали и расстреляли боевики «ДНР» за проукраинскую позицию. Он учился в краматорской общеобразовательной школе №12, увлекался спортом. С 2014 года с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Ребята помогали украинским военным, помогали местным жителям во время обстрелов, которые осуществлялись пророссийскими боевиками. Рискуя жизнью, Чубенко снял с городской площади флаг так называемой «ДНР».

В июне 2014-го Степана задержали боевики батальона «Керчь» за желто-голубую ленту на рюкзаке. Парня отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли.

В честь Чубенко в Краматорске был организован футбольный турнир. 8 мая 2016 посмертно награжден орденом «Народный Герой Украины». 21 ноября 2016 в школе, где он учился, открыта мемориальная доска.