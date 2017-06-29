Совет ЕС дал "зеленый свет" договору об ассоциации с Украиной – журналист

Совет ЕС дал «зеленый свет» договору об ассоциации Европейского союза с Украиной.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Совет ЕС дал сейчас зеленый свет договору об ассоциации с Украиной. Министры дадут окончательное утверждение 11 июля и, он, наконец, вступит в силу 1 сентября», – говорится в сообщении.

EU ambs have now green lighted the #Ukraine assoc agreement. ministers will give final approval 11/7 & it finally enters into force on 1 Sep — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 29 июня 2017 г.

Читайте такжеИнтеграция Украины в ЕС не стоит на повестке дня – Мингарелли

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Министерстве юстиции Нидерландов был подписан закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

12 июня глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно станет действующей 1 сентября.