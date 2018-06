Совет ЕС дал "зеленый свет" договору об ассоциации с Украиной – журналист

Совет ЕС дал «зеленый свет» договору об ассоциации Европейского союза с Украиной.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Совет ЕС дал сейчас зеленый свет договору об ассоциации с Украиной. Министры дадут окончательное утверждение 11 июля и, он, наконец, вступит в силу 1 сентября», – говорится в сообщении.

EU ambs have now green lighted the #Ukraine assoc agreement. ministers will give final approval 11/7 & it finally enters into force on 1 Sep