Совет ЕС дал "зеленый свет" договору об ассоциации с Украиной – журналист

16:33, 29 июня 2017
Политика
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13 июня последняя страна ЕС ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно станет действующей 1 сентября / фото УНИАН

Совет ЕС дал «зеленый свет» договору об ассоциации Европейского союза с Украиной.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Совет ЕС дал сейчас зеленый свет договору об ассоциации с Украиной. Министры дадут окончательное утверждение 11 июля и, он, наконец, вступит в силу 1 сентября», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня в Министерстве юстиции Нидерландов был подписан закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

12 июня глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно станет действующей 1 сентября.

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Теги: #Соглашение об ассоциации Украина-ЕС