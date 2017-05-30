Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания Сената.

Депутаты голосовали путем вставания со своих мест. Было видно, что "за" проголосовало значительное большинство. Поэтому председательствующая Анки Брукерс-Кнол провозгласила, что законодательный акт принят.

В состав Сената входят 75 депутатов.

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Как сообщал УНИАН, Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение. По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.