Сегодня в Украине отмечается 21-летие действующей Конституции

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 21-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

День Конституции является государственным праздником и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

По случаю Дня Конституции сегодня пройдут торжественные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты Украины первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи.

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Начало торжеств с участием главы государства запланировано на 10:00, оно начнется на пересечении ул. Пилипа Орлика и ул. Липской, возле памятника гетману Пилипу Орлику.

*** Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты таки приняли документ 315 голосами. В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

С тех пор в Конституцию несколько раз вносились изменения - под давлением определенных политических сил или в соответствии с потребностями времени. Первый раз изменения в основной документ страны были внесены в декабре 2004 года. Тогда для преодоления острого политического кризиса во время Помаранчевой революции, по требованию политических сил Виктора Януковича и Леонида Кучмы украинский парламент принял Закон Украины № 2222-IV "О внесении изменений в Конституцию Украины" и (в пакете к нему) о внесении изменений в закон о выборах президента.

Закон на основе проекта Симоненко-Медведчука об изменениях в Конституцию (о политической реформе) предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет. Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.

Однако уже после прихода к власти Виктора Януковича и Партии регионов 30 сентябре 2010 года Конституционный суд Украины признал неконституционным принятый в 2004 закон "О внесении изменений в Конституцию Украины» с формулировкой «в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия". С этой даты снова действовала Конституция 1996 года.

Кроме того, в 2011 году вносились изменения в Конституцию о местных выборах, в 2013 году - о деятельности Счетной палаты. Однако уже с начала 2014 году на фоне политического кризиса в Украине активизировались предложения "вернуться к Конституции 2004 года". Под этим подразумевалось избрание парламента по пропорциональной системе и лишение президента значительной части сильных полномочий.

Уже 21 февраля 2014 года Верховная Рада конституционным большинством в 386 голосов приняла за основу и в целом без решения профильного комитета проект закона о возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины.

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На следующий день, учитывая, что этот закон не был подписан президентом, парламент принял новое постановление "О тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996, с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV, от 1 февраля 2011 года № 2952-VI, от 19 сентября 2013 № 586-VII". Этот закон вступил в силу 2 марта 2014 года.

Таким образом, от 2 марта 2014 года в Украине действует Конституция, принятая 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины 8 декабря 2004 года, 1 февраля 2011, 19 сентября 2013 и 21 февраля 2014 года.

В то же время на этом конституционный процесс в Украине не остановился. Так, 31 августа парламентом предварительно был одобрен президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти). При этом голосование за него ознаменовалось скандалом - три из пяти фракций коалиции ("Батькивщина", "Самопомич" и «Радикальная партия Олега Ляшко") не поддержали закон, тогда как "Оппозиционный блок" проголосовал "за". В результате фракция Ляшко покинула коалицию.

Кроме того, 2 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), или j так называемой судебной реформе.