Путин прибыл в аннексированный Крым и посетил "Артек"

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым и посетил международный детский центр "Артек", что в оккупированном Россией Крыму.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Там Путин осмотрел макет комплекса "Артек", который планируют построить в 2017-2018 годах.

При осмотре макета, президента России сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

Putin tried the pancakes, baked by the children of \Artek\: https://t.co/lUTrTVs9b7pic.twitter.com/Sl41QpQx35#news#Russia