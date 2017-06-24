Путин прибыл в аннексированный Крым и посетил "Артек"
17:59, 24 июня 2017Политика
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Там Путин осмотрел макет комплекса "Артек", который планируют построить в 2017-2018 годах.
Владимир Путин / фото REUTERS
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым и посетил международный детский центр "Артек", что в оккупированном Россией Крыму.
Об этом пишет российское издание ТАСС.
Там Путин осмотрел макет комплекса "Артек", который планируют построить в 2017-2018 годах.
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При осмотре макета, президента России сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
Putin tried the pancakes, baked by the children of \Artek\: https://t.co/lUTrTVs9b7pic.twitter.com/Sl41QpQx35#news#Russia— Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) June 24, 2017
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