Путин прибыл в аннексированный Крым и посетил "Артек"

17:59, 24 июня 2017
Политика
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Там Путин осмотрел макет комплекса "Артек", который планируют построить в 2017-2018 годах.

Владимир Путин / фото REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым и посетил международный детский центр "Артек", что в оккупированном Россией Крыму.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Там Путин осмотрел макет комплекса "Артек", который планируют построить в 2017-2018 годах.

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При осмотре макета, президента России сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

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Теги: #Путин в Крыму