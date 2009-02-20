После войны в Грузии НАТО увидело, что враг ближе, чем казалось

Российско-грузинская война в августе прошлого года повлияла на осознание рядом стран-членов НАТО того, что потенциальный источник угрозы их безопасности находится намного ближе, чем могло казаться им раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Сейма Польши, бывший министр обороны Бронислав КОМОРОВСКИЙ сегодня в Кракове на Форуме по евроатлантической безопасности, который является одним из официальных мероприятий неформального саммита министров обороны стран-членов НАТО.

«Я могу вас заверить, что в НАТО сейчас больше дискуссий, главным образом из-за того, что многие партнеры поняли, что враг, к сожалению, может быть намного ближе к нашим границам», - сказал он.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что при разработке стратегической концепции своего развития НАТО должно учесть этот фактор.

«Сейчас (после кризиса в Грузии) мы находимся в другой ситуации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19-20 февраля в Кракове проходит неформальный саммит министров обороны стран-членов НАТО, на котором, среди других вопросов, обсуждается концепция стратегического развития альянса, со дня создания которого в апреле этого года исполнится 60 лет.