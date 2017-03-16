В САП подтвердили: супруга Насирова внесла за него залог в 100 миллионов

Супруга отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн гривен.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«Сегодня супруга Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), внесла денежный залог, определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года в размере 100 млн грн на специальный счет Соломенского районного суда», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что, согласно постановлению суда, Насиров должен прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суд по первому требованию; носить электронное средство контроля, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего местожительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве. Также он должен сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

«В случае невыполнения подозреваемым вышеупомянутых обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокуроры САП «надеются, что в органах Национальной полиции достаточно электронных средств контроля для подозреваемого, и они будут немедленно применены сразу же после выхода Романа Насирова за пределы СИЗО».

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Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что высокопоставленный чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.