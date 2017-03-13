Суд отказался увеличивать размер залога Насирову до 2 миллиардов

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда столицы об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова на два месяца с альтернативой залога в 100 млн гривень.

Соответствующее решение приняла коллегия судей сегодня, передает корреспондент УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на меру пресечения Насірову. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. САП в апелляционном порядке требует увеличить размер залога до 2 млрд грн.

Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре».

В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.