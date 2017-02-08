Минюст разработал порядок проведения проверок е-деклараций для НАПК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

"Специалисты секретариата Кабмина, Министерства юстиции и привлеченные эксперты наработали за неделю тот порядок, который НАПК не могло разработать в течение почти 5 месяцев", - сказал он.

Министр отметил, что наработанный порядок проведения деклараций направят для безотлагательного утверждения.

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"Мы разработали порядок спецпроверки, и отправим им для безотлагательного утверждения", - сказал он.

По словам Петренко, вариант проекта порядка Минюста предусматривает, что срок проведения проверок должен составлять 60 дней. В отдельных случаях, когда требуется сбор дополнительных доказательств, проверка может быть продлена, но не более чем на 30 дней.

"То есть, максимальный срок проведения проверки составляет 90 дней", - уточнил он.

Петренко также отметил, что в проекте повестки определен алгоритм действий НАПК в случае установления фактов незаконного обогащения.

"Этот алгоритм сводится к тому, что все материалы безотлагательно должны передаваться в НАБУ для принятия решения о возбуждении уголовного производства", - отметил он.

Министр призвал НАПК уже в четверг одобрить порядок проведения проверки деклараций, а Минюст, в свою очередь, безотлагательно зарегистрирует этот порядок.

Как сообщалось, в конце года НАПК обвинило Минюст в блокировании проверки е-деклараций. Министерство юстиции это опровергло, заявив, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не учло в новом варианте порядка проверки электронной декларации замечаний Минюста.

Первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год завершился в ночь на 31 октября. Он касался субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение - президента, премьера, членов правительства, депутатов, судей, правоохранителей.

С 1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования. Он продлится до 1 апреля.

За этот период свои электронные декларации должны подать все без исключения лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица и юридические лица публичного права.