Минюст разработал порядок проведения проверок е-деклараций для НАПК
Министерство юстиции Украины совместно с секретариатом Кабинета министров разработали проект порядка проведения проверки электронных деклараций для Национального агентства по предотвращению коррупции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал на брифинге министр юстиции Павел Петренко.
"Специалисты секретариата Кабмина, Министерства юстиции и привлеченные эксперты наработали за неделю тот порядок, который НАПК не могло разработать в течение почти 5 месяцев", - сказал он.
Министр отметил, что наработанный порядок проведения деклараций направят для безотлагательного утверждения.
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"Мы разработали порядок спецпроверки, и отправим им для безотлагательного утверждения", - сказал он.
По словам Петренко, вариант проекта порядка Минюста предусматривает, что срок проведения проверок должен составлять 60 дней. В отдельных случаях, когда требуется сбор дополнительных доказательств, проверка может быть продлена, но не более чем на 30 дней.
"То есть, максимальный срок проведения проверки составляет 90 дней", - уточнил он.
Петренко также отметил, что в проекте повестки определен алгоритм действий НАПК в случае установления фактов незаконного обогащения.
"Этот алгоритм сводится к тому, что все материалы безотлагательно должны передаваться в НАБУ для принятия решения о возбуждении уголовного производства", - отметил он.
Министр призвал НАПК уже в четверг одобрить порядок проведения проверки деклараций, а Минюст, в свою очередь, безотлагательно зарегистрирует этот порядок.
Как сообщалось, в конце года НАПК обвинило Минюст в блокировании проверки е-деклараций. Министерство юстиции это опровергло, заявив, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не учло в новом варианте порядка проверки электронной декларации замечаний Минюста.
Первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год завершился в ночь на 31 октября. Он касался субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение - президента, премьера, членов правительства, депутатов, судей, правоохранителей.
С 1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования. Он продлится до 1 апреля.
За этот период свои электронные декларации должны подать все без исключения лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица и юридические лица публичного права.