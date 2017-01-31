Делегация Украины в ПА НАТО обратилась с просьбой надавить на Кремль из-за агрессии под Авдеевкой

Об этом народный депутат написала у себя на странице в Facebook.

«Глубокоуважаемый господин Алле, уважаемые члены Парламентской Ассамблеи НАТО!

Постоянная делегация Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО обращается с глубоким беспокойством, в связи с активизацией российско-террористических сил на Донбассе и обстрелами города Авдеевка, угрожающими гуманитарной катастрофой », — написала в обращении Ирина Фриз.

Она отметила, что начиная с 29 января, российские оккупационные войска ведут массированные обстрелы из оружия, запрещеного, согласно Минским договоренностям, в частности, РСЗО «Град», артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия.

«Вследствие нарушения российской стороной Минских соглашений, погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения, есть потери среди мирных жителей. Обстрелы жилых районов ведутся с территории жилого сектора оккупированного Донецка. Вследствие артиллерийских ударов по городу, обесточены Авдеевка и Ясиноватая, выведена из строя система подачи воды и тепла, закрыты школы. От обстрелов пострадала больница города Авдеевка. Температура воздуха в районе достигает минус 25 градусов, что затрудняет гуманитарную ситуацию », — написала депутат.

Ирина Фриз обратила внимание Председателя ПА НАТО и ее членов на то, что обстрелы населенных пунктов, в том числе жилых кварталов, объектов социальной инфраструктуры: школ и детских садов, то есть незаконное, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью, является грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года.

«Эскалация на Донбассе повторяет тактику Российской Федерации в сирийском Алеппо, направленную на полное уничтожение населенных пунктов вместе с населением и провоцирование гуманитарного кризиса с целью создания миграционных волн», — отметила парламентарий.

Ирина Фриз подчеркнула, что своими действиями Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области гуманитарной сферы и сферы безопасности.

«Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня», — отметила Ирина Фриз.

«Обращаемся к членам Парламентской Ассамблеи НАТО с просьбой сообщить национальным парламентам о ситуации, сложившейся в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе», — написала Ирина Фриз.