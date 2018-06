Вашингтонские дела украинских депутатов

В третью годовщину начала противостояний на Грушевского, ряд депутатов продемонстрировали украинцам свои истинные приоритеты. Несмотря на то, что до нынешней пленарной недели Рада отдыхала целых три (и не нужно рассказывать избирателям, что все исправно трудились в округах и ходили на заседания парламентских комитетов, это далеко не так), последние дни пятой сессии восьмого созыва многие обладатели мандатов бесстыдно прогуляли.

Часть прогульщиков, в принципе, не стали скрывать, почему: отправились, мол, в Вашингтон. Инаугурация нового президента США – важное мероприятие, как ни как.

Если приобретение билетов на инаугурацию Дональда Трампа происходило за счет неких благотворительных фондов, действия депутатов, в принципе, должны были быть аналогичными – объяснение, откуда такие «подарки» и за что

Учитывая, что народные депутаты выполняют не только законодательную, но и представительскую функцию, в таких действиях можно было бы найти логику. Особенно, если бы парламентарии не только не скрывали факта своей поездки, но и выполнили несколько очень простых манипуляций. Во-первых, честно признались, покупали ли пригласительные и почем, пообещав отразить такие расходы в своих декларациях за 2017 год. Если приобретение билетов на инаугурацию Дональда Трампа происходило за счет неких благотворительных фондов, действия депутатов, в принципе, должны были быть аналогичными – объяснение, откуда такие «подарки» и за что.

Во-вторых, продемонстрировали документы, позволяющие отлучиться из страны во время пленарных недель Верховной Рады. Это могли бы быть, к примеру, заявления об оплачиваемом отпуске или за свой счет. В этом случае вопросы возникали бы уже не к самим парламентариям, а к спикеру, который такие заявления подписал в разгар сессии. Но не суть.

К сожалению, вместо таких простых и понятных действий, от некоторых вашингтонских «делегатов» звучат объяснения в стиле «это информационная атака»

В-третьих, неплохо было бы очертить некий план поездки: озвучить, с кем и когда запланированы встречи и какие вопросы планируются на них рассматривать. Так как диалог, вроде: «How are you? – I'm fine, thank you. What about you?», - это никакие не переговоры.

К сожалению, вместо таких простых и понятных действий, от некоторых вашингтонских «делегатов» звучат объяснения в стиле «это информационная атака», а мы, мол, поехали «доносить свою позицию, а также позицию страны до сильных мира сего». Мало того, что это откровенная ложь, поскольку сильные мира сего вряд ли найдут возможность перекинуться хотя бы парой слов с тысячами гостей, присутствующих на инаугурации. Но лично у меня существует еще и большое опасение, что в случае, если какой-то «делегат» из Украины все же доберется до ушей какого-нибудь конгрессмена или сенатора, в эти уши польются тонны грязи на других «делегатов» или тех, кто не воспользовался такой удачной возможностью потешить собственные амбиции и заявить о себе как о самостоятельном политике не где-нибудь, а в самом Вашингтоне.

В конце концов, назойливость десятков делегатов из Украины, жаждущих общения с сильными мира сего в попытке «донести свою позицию и позицию страны», может просто раздражать

Что же касается мнения некоторых «делегатов», что подобный визит – шанс, использовать который просто необходимо, опять же, ради Украины, то отмечу: количество украинских визитеров, наоборот, может сослужить плохую службу, вызвав недоумение. Разве может страна с таким низким уровнем жизни делегировать на довольно дорогое мероприятие столько людей? Не слишком ли много, в этом случае, просит эта страна (и кредитов, и всяческих преференций для своей продукции на международных рынках, и продления санкций для РФ), не прибедняется ли? В конце концов, назойливость десятков делегатов из Украины, жаждущих общения с сильными мира сего в попытке «донести свою позицию и позицию страны», может просто раздражать.

Другими словами, пойдет ли все это на пользу Украине, оценить все-таки сложно. Как сложно оценить и полный провал двух последних пленарных дней в работе украинского парламента. Вдруг законы, которые Рада могла бы принять в эти дни, важнее удовлетворения отдельных депутатских амбиций?

«Слово «ответственность» является ключевым для нашего парламента, для нашего правительства и для всех депутатов», - сказал спикер парламента Андрей Парубий, подводя итоги пятой сессии восьмого созыва Верховной Рады.

Очень жаль, что на самом деле это не так.

Татьяна Урбанская