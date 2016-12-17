Порошенко осудил теракт в Турции

14:39, 17 декабря 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Турции, в результате которого погибли 13 и ранены 55 военнослужащих.

Порошенко переконаний, що тероризму немає виправдань / Фото УНІАН

Об этом он написал в Twitter.

«Осуждаю теракт в Кайсери. Соболезнования семьям погибших. Мы стоим рядом с Турцией. Терроризму нет оправданий», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, утром в городе Кайсери в центральной части Турции в результате взрыва автобуса, в котором ехали уволенные военные, 13 человек погибли и 55 получили ранения.

Теракт совершил террорист-смертник.

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Новость в сюжете: Теракт в турецком городе Кайсери
Теги: #Турция#Порошенко#теракт