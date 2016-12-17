Порошенко осудил теракт в Турции
14:39, 17 декабря 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Турции, в результате которого погибли 13 и ранены 55 военнослужащих.
Порошенко убежден, что терроризму нет оправданий / Фото УНІАН
Об этом он написал в Twitter.
«Осуждаю теракт в Кайсери. Соболезнования семьям погибших. Мы стоим рядом с Турцией. Терроризму нет оправданий», - подчеркнул Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, утром в городе Кайсери в центральной части Турции в результате взрыва автобуса, в котором ехали уволенные военные, 13 человек погибли и 55 получили ранения.
Теракт совершил террорист-смертник.
Condemn a terrorist attack in #Kayseri. Condolences to families of victims. We stand by #Turkey. Terrorism is unjustifiable— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 грудня 2016 р.
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Новость в сюжете: Теракт в турецком городе Кайсери