Порошенко осудил теракт в Турции

Об этом он написал в Twitter.

«Осуждаю теракт в Кайсери. Соболезнования семьям погибших. Мы стоим рядом с Турцией. Терроризму нет оправданий», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, утром в городе Кайсери в центральной части Турции в результате взрыва автобуса, в котором ехали уволенные военные, 13 человек погибли и 55 получили ранения.

Теракт совершил террорист-смертник.

Condemn a terrorist attack in #Kayseri. Condolences to families of victims. We stand by #Turkey. Terrorism is unjustifiable