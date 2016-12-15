Савченко исключили из фракции "Батькивщина"

Об этом говорится в распространенном "Батькивщиной" заявлении.

В нем говорится, что партия "Батькивщина" на парламентских выборах 2014 года внесла Надежда Савченко в свой избирательный список ради ее освобождения из российского плена.

"Однако жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" не совпадают. В частности, "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок на Донбассе", - отмечается в тексте заявления.

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Кроме того, говорится далее, Савченко считает, "что государственная позиция Украины не является четко определенной и доказанной по применению именно такой терминологии".

"Фракция "Батькивщина" обсудила с Надеждой Савченко все эти обстоятельства и приняла решение об ее исключении из состава фракции", - подытожили в политсиле.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к СБУ поповоду информации о поездке Савченко в Минск. Винник не исключал, что на Комитете могут рассмотреть вопрос об исключении из его состава Савченко.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".