Нардепы обратились к СБУ насчет встречи Савченко с главарями боевиков в Минске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил секретарь Комитета Иван Винник.

«Мы от Комитета вновь обратились к председателю Службы безопасности Украины с рядом вопросов, начиная от того, посещала ли Савченко Беларусь, была ли ей согласована эта командировка, давали ей какие-то указания уполномоченные Службы безопасности Украины - органа, который уполномочен решать вопросы обмена военнопленными», - сказал он.

Депутат отметил, что в случае, «если такие полномочия не предоставлялись, осуществить проверку, предусмотренную законом, и решить вопрос о возбуждении уголовного производства по соответствующей статье». «Украина не ведет переговоров с террористами, и в данном случае такие действия народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, лица, допущенного к государственной тайне, вызывают, по крайней мере, много замечаний, вопросов и оснований для проведения соответствующих проверок», - сказал Винник.

Он также добавил, что этот вопрос планируется рассмотреть на Комитете. «И в зависимости от ответа СБУ (а честно говоря, позволю себе предположить, что никаких согласований не было, это была личная инициатива, ведь действия Савченко в последнее время вызывают много вопросов как в политической плоскости, так и в сугубо уголовно-правовой) будем решать вопрос уже, может ли такой человек находиться в составе Комитета, который решает вопросы национальной безопасности и имеет доступ к государственной тайне на каждом заседании», - сказал парламентарий.

Читайте такжеКонтактная группа не знала о встрече Савченко с главарями "Л/ДНР" - пресс-секретарь КучмыНа вопрос о возможных иных санкциях в отношении Савченко, кроме исключения из Комитета, Винник отметил, что может быть инициировано обращение в парламент с предложением лишить Савченко полномочий представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы. Следующее заседание Комитета, предположил Винник, может состояться в четверг, 15 декабря. Он также подчеркнул, что «никаких полномочий народному депутату вести переговоры с террористами никто не давал и, по сути, не мог предоставить». «Этого не может быть, когда народный депутат, член профильного комитета встречается с террористами», - сказал он.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницьким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.