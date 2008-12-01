Ющенко: НАТО заинтересовано в Украине не меньше, чем Украина в НАТО

Президент Виктор ЮЩЕНКО считает, что НАТО заинтересованно в Украине не меньше, чем Украина в НАТО.

Об этом говорится в его статье, опубликованной в британском издании International Herald Tribune.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на этой неделе в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО, на котором будет сделана комплексная оценка прогресса Украины в проведении реформ. Среди прочего, речь будет идти о плане действий для Украины относительно обретения членства в НАТО.

“Буду говорить прямо - нас интересует ПДЧ, и мы ждем положительного сигнала от Альянса. Мы считаем, что готовы для углубления сотрудничества, переход которого на качественно новый уровень, безусловно, будет взаимовыгодным”, - отметил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО заявил, что есть четкое осознание того, что успех Украины на пути к НАТО зависит от осуществления в государстве ключевых реформ. “Не отступаем от этого курса, хоть и преодолеваем не только объективные, но и субъективные, искусственные и порой агрессивные преграды”, - добавил он.

“По моему убеждению, НАТО заинтересовано в Украине не меньше, чем Украина в НАТО”, - сказал Президент Украины. По его словам, “дискуссии, продолжающиеся внутри организации, для нас понятны: главную обеспокоенность влечет негативная реакция России на евроатлантические стремления Украины”. В связи с этим В.ЮЩЕНКО сказал, что Альянс всегда акцентировал на политике «открытых дверей».