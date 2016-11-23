В Харькове из-за болезни адвоката перенесли заседание суда по делу Штепы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 23 ноября.

На заседание прибыли представители государственного обвинения, адвокат Штепы Александр Тананакин, а также доставлена из Харьковского СИЗО сама подсудимая.

Председательствующий судья Николай Ежов зачитал ходатайство адвоката Штепы Дмитрия Марченко, который не прибыл на заседание.

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В ходатайстве защитник попросил суд перенести заседание по причине болезни. Марченко обязался на следующее заседание передать больничный лист, который будет подтверждать факт его болезни.

Никто из сторон процесса не возражал против удовлетворения этого ходатайства. Учитывая это, судья принял решение перенести заседание по делу Штепы на 7 декабря. Кроме того, суд установил дату еще одного заседания - 27 декабря.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Червонозаводской районный суд Харькова продлил до 26 декабря содержания под стражей экс-мэра Славянска Штепы, которая обвиняется в сепаратизме.

Справка УНИАН. Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.