"Я выйду и со всеми разберусь": суд продлил содержание под стражей экс-мэра Славянска Штепы до конца года (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 28 октября, по ходатайству прокуратуры.

Во время заседания представители государственного обвинения отметили, что срок действия предварительной меры пресечения истекает 11 ноября.

Прокуроры отметили, что, поскольку действующее законодательство не предусматривает иных мер пресечения, кроме содержания под стражей для лиц, обвиняемых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, то содержание Штепы в СИЗО должно быть продлено.

В свою очередь, защитники Штепы подчеркнули, что ее содержание в СИЗО продолжается с июля 2014 года - третий календарный год.

Адвокаты отметили, что в судебном процессе уже допрошены все свидетели и к материалам дела приобщены все доказательства.

Следовательно, по убеждению защитников, Штепа не сможет повлиять на ход процесса.

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Они добавили, что Штепа имеет устойчивые социальные связи, постоянно поживала в Славянске, поэтому ее содержание под стражей не обосновано.

«Тяжесть преступления не может быть единственным основанием для определения меры пресечения», - подытожил адвокат Дмитрий Марченко.

Выслушав мнения сторон, суд заметил, что доводы защитников не превышают общественный интерес и тяжесть обвинения Штепы.

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«Ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Меру пресечения в виде содержания под стражей для Штепы Нели Юрьевны продлить до 26 декабря 2016 года включительно», - подытожил председательствующий судья.

В заседании для возможности ознакомления всех сторон с видеодоказательствами объявлен перерыв до 23 ноября.

Справка УНИАН. Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.