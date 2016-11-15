"Оппозиционный блок" заявляет о начале "мирного протестного движения"
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил о начале "мирного протестного движения".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде.
По словам Вилкула, "чтобы защитить конституционные права граждан, "Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение".
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"Наши региональные организации инициируют митинги, пикеты, досрочные сессии в советах всех уровней", - заявил Вилкул.
Он отметил: "Наши законопроекты по выполнению Минских соглашений уже больше года находятся в парламенте". "Они должны быть включены в закон о госбюджете на 2017 год. И если этого не будет, то в этот же день правительство должно уйти в отставку, и парламент должен пойти на перевыборы", - сказал Вилкул.