В Минске Россия пытается протолкнуть утверждение "формулы Штайнмайера"

Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская написала в Facebook.

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«Относительно дискуссии в Минске, то она второй раз подряд получает интересное русло. РФ пытается склонить нашу подгруппу к тому, чтобы именно мы утвердили т.н. формулу Штайнмайера, а Трехсторонняя контактная группа ее “парафировала”. Конечно, украинская сторона не может на это пойти, так как главы государств Норманской четверки дали поручение 4-м министрам иностранных дел разработать Дорожную карту до конца ноября, частью которой будут как позиции безопасности, так и политический блок», - написала Айвазовская.

«У меня лично создается впечатление, что россияне тактически пытаются освободить министра Лаврова (министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова - УНИАН) от сверхзадачи согласовать документ в нормандском формате на их условиях и выйти на общий документ клином через минский формат в части политического блока. А здесь не проще», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2016 года представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление "особого статуса" временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".

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Кроме того, по его убеждению, поправки в закон об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранной на будущих выборах на Донбассе власти не должны быть прекращены в 2017 году.

В свою очередь на запрос УНИАН в отделе прессы Посольства ФРГ в Украине, комментируя заявление Грызлова о "формуле Штайнмайера", сообщили, что предложение главы МИД ФРГ касалась введения особого порядка самоуправления в Украине вместе с проведением местных выборов. В Посольстве ФРГ не отрицали, что Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план по проведению местных выборов на Донбассе. В посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении "особого статуса" Донбасса на постоянной основе, а полномочия органов местной власти, избранных на вероятных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.

"Предложение касается очередности проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и введения особого порядка местного самоуправления в этих районах. Предлагалось, чтобы закон о введении особого порядка местного самоуправления в Украине временно вводился вместе с проведением местных выборов. Окончательное и длительное применение этого закона произошло бы тогда, когда будет подтвержден положительный ход выборов, и все остальные составляющие процесса Минских договоренностей и в дальнейшем будут развиваться позитивно", - подчеркнули в посольстве.