"Если я стану президентом, Путин туда не зайдет": ключевые цитаты Трампа об Украине

28 февраля 2014 года, когда Крым начали захватывать "зеленые человечки" Путина, Трамп написал в своем Twitter:

"США призвали Россию не вторгаться в Украину. Россия говорит США, что не будет вторгаться, а потом громко смеется!".

The U. S. has appealed ro Russia not to intervene in Ukraine - Russia tells U. S. they will not become involved, and then laughs loudly!