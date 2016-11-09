"Если я стану президентом, Путин туда не зайдет": ключевые цитаты Трампа об Украине

28 февраля 2014 года, когда Крым начали захватывать "зеленые человечки" Путина, Трамп написал в своем Twitter:

"США призвали Россию не вторгаться в Украину. Россия говорит США, что не будет вторгаться, а потом громко смеется!".

The U. S. has appealed ro Russia not to intervene in Ukraine - Russia tells U. S. they will not become involved, and then laughs loudly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2014

Однако уже через неделю на традиционной политической конференции консерваторов Трамп подробнее рассказал о своем видении событий в Украине.

"И вот он проводит Олимпийские игры, а уже на следующий день берется за Украину. На следующий день. Очень разумно! Он не хотел этого делать во время Олимпиады. Бум! На следующий день. Когда наши атлеты уже уехали, мы все поехали. Знаете, когда он зашел и захватил Крым, он вырвал сердце и душу, потому что там были все деньги. Меня это удивило. Я слышал, что большинство дохода поступало просто из этого региона. Это – территория богатства, а это значит, что остальная Украина потерпит поражение, и это, как можно предсказать, произойдет очень скоро... Посмотрите, что они делают в Украине, и (вы поймете), что это - лишь вопрос времени", - сказал он.

"Украина — это проблема", — заявил Трамп в пятницу, 14 августа 2015 года перед избирателями в штате Нью-Гемпшир.

Он подчеркнул, что в решении данного вопроса лидирующую роль должны занять европейские страны, в частности Германия.

Также Дональд Трамп дал понять, что в случае избрания президентом США, он продолжит поддерживать Украину.

"Мне все равно. Если Украина вступит в НАТО, прекрасно. Если нет, - тоже прекрасно"

"Мы должны поддерживать наших друзей", — подчеркнул тогда еще кандидат в президенты.

16 августа 2015 года в своем интервью NBC Трамп заявил, что его вообще не волнует будущее Украины в каком бы то ни было военно-политическом альянсе.

"Мне все равно. Если Украина вступит в НАТО, прекрасно. Если нет, - тоже прекрасно", - сказал Трамп.

Кроме того, он в очередной раз намекнул, что в случае избрания его президентом США перестанут быть лидером политической поддержки Украины на международной арене.

"Мне не нравится, что происходит в Украине. Но Европу эта проблема затрагивает больше, чем нас. И она должна взять на себя ведущую роль", - отметил Трамп.

Уже через несколько недель он несколько смягчает свою точку зрения на события в Украине.

Выступая на форуме YES в сентябре 2015 в формате видеоконференции, он признает, что Украина не получает от мира поддержки, которой заслуживает.

"Наш президент недостаточно сильный, и он не делает для Украины того, что должен. Мы называем это болтовней"

"У меня есть такое ощущение, что люди из разных частей Европы должны объединиться, чтобы помочь Украине. Мне не кажется, что Украина получает достойное уважение от других частей Европы. Но Украина вполне заслуживает этого уважения, она долго это доказывала. Так вот о Германии речь идет или о других странах, я не думаю, что вы получаете поддержку, в которой нуждаетесь", - заявил он.

"США поддерживали Украину, но скорее словами, а не делами. Наш президент недостаточно сильный, и он не делает для Украины того, что должен. Мы называем это болтовней. Частью проблемы, которую Украина имеет с США является то, что Путин не уважает нашего президента", - продолжил Трамп.

Однако в марте 2016 годаТрамп открыто высказал в интервью The New York Times свою приверженность Украине.

"Одна вещь, которую я не переносил, была Украина. Но сейчас я весь за Украину, - сказал Трамп.

"И мы меньше пострадали от того, что происходит с Украиной, потому что мы дальше всех. Но даже, кажется, их соседи не особо хотят об этом говорить. Вы посмотрите на Германию, вы посмотрите на другие страны, и они, похоже, не очень активно принимают участие. Это касалось только нас и России. И я задавал себе вопрос, почему страны, которые граничат с Украиной и находятся рядом с Украиной, не принимают более активное участие? Почему это всегда только Соединенные Штаты, вы знаете, это влияет на нас, но не так сильно, как это влияет на другие страны", - отметил он.

По словам Трампа, другие страны только говорили "мы должны остановить" и ничего не делали. "Все происходило между нами и Россией. Почему так? По факту за газ и нефть и другие вещи, которые они хотели от России", - сказал Трамп.

"Мы боремся за Украину, но никто не борется за Украину, кроме самой Украины, конечно же, и я говорю, что это не кажется справедливым, и это не кажется логичным", - подчеркнул он.

22 марта 2016 года Трамп поднял вопрос о необходимости для США участвовать в НАТО в нынешнем состоянии, и в контексте ситуации в Украине отметил, что европейские союзники США "ничего не делают".

«Украина – страна, которая волнует нас куда меньше, чем другие члены НАТО, но именно мы тащим все это на себе», - заявил Трамп. «Почему это не Германия отвечает за Украину от НАТО? Почему ее соседи этим не занимаются? Почему мы всегда те, кто ведет к потенциальной Третьей мировой войне с Россией?» - спросил Трамп.

В мае в интервью Reuters он лаконично высказался на тему русского присутствия в Украине: "Она мне не нравится. Она мне совсем не нравится".

Однако, пожалуй, самые известные свои заявления относительно Украины, новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал летом этого года.

Сначала на пресс-конференции, отвечая на вопрос, признает ли он в качестве следующего президента аннексию Россией Крыма, он заявил: "Мы рассмотрим это. Так, мы рассмотрим".

"Путин не зайдет в Украину"

Уже через несколько дней в эфире телеканала АВС Трамп заявил, что "Путин не войдет в Украину".

"Он не зайдет в Украину. Просто, чтобы вы понимали. Он не зайдет в Украину, понятно? Пометьте себе. Запишите. Что хотите с этим сделайте", - сказал он.

В ответ ведущий заметил: "он уже там", очевидно, имея в виду аннексию Россией Крыма.

"Так, определенным образом он там. Но меня там нет. Там Обама", - отреагировал на это Дональд Трамп.

Впоследствии Трамп объяснил свои слова – мол, его просто неправильно поняли.

"Когда я в интервью сказал, что Путин "не зайдет в Украину, пометьте себе это", я говорил, "если я стану президентом". (Путин) уже в Крыму!", - написал он в своем Twitter.

"Со всеми грозными словами Обамы про Россию и Украину, захватили Крым и продолжают давить. Это – то, о чем я говорил!", - добавил Дональд Трамп.