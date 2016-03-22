Трамп считает, что ситуация в Украине должна волновать европейские страны больше, чем США

Об этом пишет The Washington Post.

Участник предвыборной гонки среди представителей Республиканской партии Дональд Трамп поднял вопрос о необходимости для США участвовать в НАТО в нынешнем состоянии, и в контексте ситуации в Украине отметил, что европейские союзники США "ничего в не делают".

«Украина – страна, которая волнует нас куда меньше, чем другие члены НАТО, но именно мы тащим все это на себе», - заявил Трамп. «Почему это не Германия отвечает за Украину от НАТО? Почему ее соседи этим не занимаются? Почему мы всегда те, кто ведет к потенциальной Третьей мировой войне с Россией?» - спросил Трамп.

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Трамп считает, что США не могут себе больше позволить большие траты на НАТО и должны сократить свой вклад. «НАТО стоит нам целое состояние. Да, мы защищаем Европу с помощью НАТО, но тратим на этом слишком много денег», - добавил он.