Трамп уточнил позицию по оккупированному Крыму: "Россия уже в Крыму"

Об этом он написал в "Tвиттере". "Когда я сказал в интервью, что Путин "не собирается идти в Украину, запишите это", я имел в виду, если я буду президентом. (Россия) уже в Крыму. Поэтому, со всем жестким разговором Обамы в отношении России и Украины, они уже взяли Крым и продолжают наступление. Именно это я сказал", - заявил Трамп.

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В ответ на это уточнение министр иностранных дел Украины Павел Климкин в "Tвиттере" написал: "Теперь рассчитываем на жесткие действия, чтобы остановить и развернуть агрессию РФ, конечно же, в том числе в Крыму", - заявил Климкин.

"Жесткие действия на основе двухпартийного консенсуса обеих главных политических сил США. Который был, есть и будет", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится.

Также он заявлял, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.