"Тайная встреча под Волгоградом": Путин и Янукович обсудили "черную бухгалтерию" Партии регионов - Newsweek

Об этом сообщает Newsweek.

Согласно информации, полученнойиз России Западной разведкой, после публикации информации о получении тогдашним руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Марафортом 12,7 миллионов долларов от Партии регионов Путин тайно встретился с Януковичем возле Волгограда.

"Янукович заверил Путина, что не было никаких документальных следов, которые показывают выплаты Манафорту, хотя Путин сказал своему окружению, что он не верит украинскому президенту", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о передаче 29 сентября НАБУ оригиналов документов из так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.

Напомним, ранее СМИ также сообщали, что фирма Манафорта непосредственно организовала тайную операцию по лоббированию ПР в Вашингтоне во время президентства Януковича.

Заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи руководства Украины с влиятельными сенаторами и конгрессменами. Сообщалось, что данным фирмам было переведено 2,2 миллиона долларов. Согласно журналистскому расследованию, опубликованному изданием The New York Times, Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" ПР, когда сотрудничал с Януковичем.

Он играл роль политического консультанта-советника и помогал ПР и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.