СМИ: Манафорт помог Партии регионов тайно перевести $2,2 миллиона вашингтонским лоббистам

К такому заключению в отношении экс-советника Виктора Януковича пришло расследование Associated Press, передает Business Insider.

Сообщается, что план был воплощен так, чтобы не было замечено влияния иностранной партии на политику США. По словам издания, этот факт проливает новый свет на бизнес Пола Манафорта.

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Отмечается, что согласно с федеральными законами, в США лоббисты должны уведомлять Министерство юстиции, если они представляют иностранных лидеров или политические партии. Скрытие такой информации является уголовным преступлением, и карается пятью годами заключения или штрафом в размере до $250,000.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.