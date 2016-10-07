NYT узнал, какие отношения с Россией унаследует новый президент США

На этой неделе Путин устроил свой свежайший гамбит, приостановив исполнение соглашения с Вашингтоном об утилизации плутония, передает ZN.UA со ссылкой на New York Times.

Несмотря на то, что США ввели экономические санкции против России за ее агрессию против Украины, это пока не заставило Москву успокоиться и отступить на Донбассе и покинуть Крым.

Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники заявляли, что Белый Дом так и не смог понять "горечь" Путина из-за развала СССР два десятилетия назад, так же как и его ощущение, что Запад воспользовался слабостью России. В то же время, они говорят, что США почти не влияли на развитие демократии в России или ее желание применить силу в Сирии, Украине или еще где.

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Критики предполагают, что это может закончиться разрухой сирийской страны, Украина останется нестабильной и не сможет приблизиться к Европе, а выполнения соглашений в области контроля вооружений может остановиться.

"Для Путина и большинства лидеров России это - антагонистическая игра", - сказал эксперт аналитического центра Carnegie Endowment Эндрю Вайс. Он добавил, что российский президент вряд ли изменит свое поведение к 2018 году, когда в России должны пройти очередные президентские выборы. Потому что внутренняя политика Путина зависит от существования внешнего врага, а именно США.

Американские чиновники предполагают, что Путин, который еще не заявил о своем очевидном намерении снова баллотироваться, имеет желание применять силу, в то время как Белый дом, напуганный войнами в Ираке и Афганистане, не готов.

"Администрация никогда не понимала, насколько Путин и многие россияне обижены за 90-е годы или насколько сильно они хотят вернуть то, что считают своим законным местом в мире. И еще меньше понимания было, на что Путин готов, чтобы добиться этого", - сказал неназванный чиновник изданию.

"Он продолжит давить до тех пор, пока не столкнется с серьезным сопротивлением, а такого пока не было", - добавил собеседник издания.

В глазах нынешних бывших чиновников США Сирия - самый яркий пример. Вашингтон на этой неделе объявил об остановке переговоров с Россией о перемирии. "Они оставляют после себя пустыню и называют это миром", - сказал Госсекретарь США Джон Керри.

Эксперты считают, что Алеппо, который бомбардируют войска России и режима Асада, скорее всего потерпит поражение. Но война, которая длится уже шесть лет, будет дальше давить на Асада во главе уменьшенной, разбитой, раздробленной страны.

Американские чиновники говорят, что Белый дом еще не решил, что делать дальше с Сирией, но мало кто ждет от Обамы изменения в стратегии в последние месяцы на посту. Два американских чиновника сказали изданию, что вопрос усиления санкций против России сейчас не рассматривается.

В понедельник Путин остановил выполнение соглашения с Вашингтоном об утилизации плутония, подав сигнал, что он готов использовать ядерное разоружение как новую разменную монету в конфронтации с США. "Если отношения ухудшатся, обе стороны могут попытаться увеличить свои рычаги влияния за счет вопроса ядерного вооружения", - считает эксперт Arms Control Association Дэрил Кимбалл.

Другая сфера, в которой США оценивают свои возможности, - это тихая война в кибернетическом пространстве с Россией, которая уже началась и которая может усилиться, если отношения ухудшатся.

Тем временем, экономические санкции, которые ослабляют российскую экономику, и размещение войск в Балтии и Польше могут сработать в качестве элемента сдерживания, но со временем. "Во всяком случае, быстрого решения в вопросе России нет", - сказал неназванный американский чиновник.