Санкции в отношении России не работают в полной мере в Украине - нардеп

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Санкции в отношении Российской Федерации не работают в полной мере в Украине. У нас есть "Сбербанк", у нас есть "ВТБ", который является прямой банк Путина, и они здесь нормально функционируют... Мы не денонсировали массу соглашений с Российской Федерацией, в том числе по пребыванию Черноморского флота РФ до 2042 года. 300 сделок не денонсированы", - сказал нардеп.

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При этом нардеп привел пример Грузии в 2008 году, когда Россия напала на эту страну.

"Они уже имели визовый режим с Российской Федерацией. А что они сделали первым шагом? Они фактически прекратили дипломатические отношения с Россией", - сказал Батенко.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ.