Россия отказалась от еще одного ядерного соглашения с США

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Данное соглашение было подписано странами 16 сентября 2013 года в Вене и определяло направления научно-технического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

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Согласно сообщению, решение прекратить сотрудничество в рамках соглашения российское правительство приняло из-за санкций, введенных США против РФ.

"Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление российско-американского сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны", - говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что международно-правовая база сотрудничества с США при таком подходе будет сохранена.

Как сообщал УНИАН, 3 октября был опубликован указ, согласно которому действие соглашения об утилизации плутония приостанавливается "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".