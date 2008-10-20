В БЮТ заявили Ющенко, что экономить надо на себе, а не чиновников выгонять
Томенко намекает, что Президента обманули
Создание стабилизационного фонда возможно только решением парламента.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя соответствующее предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
По словам Н.ТОМЕНКО, советники как Президента, так и лидера Партии регионов забыли проинформировать свои руководителей, что принятие решения о создании стабилизационного фонда является исключительно прерогативой Верховной Рады Украины. Заместитель председателя ВР отметил, что использование бюджетных средств согласно Конституции Украины и законодательству регулируется исключительно законами Украины. При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, вопрос заключается не только в создании стабилизационного фонда, но и в решении его статуса, источников наполнения и использования. Довольно «поэтому ходить кругами вокруг парламента, поскольку все дороги все равно ведут в Верховную Раду», - сказал заместитель председателя ВР. Н.ТОМЕНКО убежден, что несмотря на общую риторику В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, все вынуждены будут вернуться в парламент и принять все антикризисные законодательные акты в ВР.
Н.ТОМЕНКО также положительно оценил намерение Президента экономнее использовать бюджетные средства на финансирование органов государственной власти. Он напомнил, что БЮТ раньше неоднократно выступал с аналогичной идеей. При этом, по словам заместителя председателя ВР, проблема должна решаться не путем сокращения государственных служащих, а путем уменьшения расходов на содержание органов власти. Н.ТОМЕНКО отметил, что согласно предложениям аппарата ВР и Секретариата Президента Украины в проекте бюджета на 2009 год запланировано финансирование аппарата ВР в размере 1,43 млрд. грн., Госуправления делами при Президенте – 1,625 млрд. грн., Секретариата Кабмина – 501 млн. грн. «Логично, чтобы на сегодняшний день Секретариат Президента, Верховная Рада и Кабинет министров предложили механизм более экономного содержания власти», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках противодействия кризисным явлениям Президент Украины В.ЮЩЕНКО высказал предложение о создании в рамках Госбюджета-2009 специального Стабилизационного фонда. По его словам, ресурсы этого фонда должны быть направлены «на развитие внутреннего рынка и поддержку тех предприятий, где формирование спроса из-за влияния международного кризиса ухудшилось». «Не исключается, что за счет этих ресурсов будет проводиться выкуп системообразующих предприятий, которые чувствительны для работы того или другого сектора», – сказал В. ЮЩЕНКО.
Кроме того, с заявлением по этому вопросу выступила и Партия регионов. «Мы настаивали на том, что правительство должно немедленно принять меры, создать стабилизационный фонд и защитить граждан от тех вызовов, перед которыми поставил государство непрофессионализм популистской команды и перед которыми Украина окажется осенью», - говорится в заявлении.