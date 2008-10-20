В БЮТ заявили Ющенко, что экономить надо на себе, а не чиновников выгонять

Создание стабилизационного фонда возможно только решением парламента.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя соответствующее предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам Н.ТОМЕНКО, советники как Президента, так и лидера Партии регионов забыли проинформировать свои руководителей, что принятие решения о создании стабилизационного фонда является исключительно прерогативой Верховной Рады Украины. Заместитель председателя ВР отметил, что использование бюджетных средств согласно Конституции Украины и законодательству регулируется исключительно законами Украины. При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, вопрос заключается не только в создании стабилизационного фонда, но и в решении его статуса, источников наполнения и использования. Довольно «поэтому ходить кругами вокруг парламента, поскольку все дороги все равно ведут в Верховную Раду», - сказал заместитель председателя ВР. Н.ТОМЕНКО убежден, что несмотря на общую риторику В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, все вынуждены будут вернуться в парламент и принять все антикризисные законодательные акты в ВР.

Н.ТОМЕНКО также положительно оценил намерение Президента экономнее использовать бюджетные средства на финансирование органов государственной власти. Он напомнил, что БЮТ раньше неоднократно выступал с аналогичной идеей. При этом, по словам заместителя председателя ВР, проблема должна решаться не путем сокращения государственных служащих, а путем уменьшения расходов на содержание органов власти. Н.ТОМЕНКО отметил, что согласно предложениям аппарата ВР и Секретариата Президента Украины в проекте бюджета на 2009 год запланировано финансирование аппарата ВР в размере 1,43 млрд. грн., Госуправления делами при Президенте – 1,625 млрд. грн., Секретариата Кабмина – 501 млн. грн. «Логично, чтобы на сегодняшний день Секретариат Президента, Верховная Рада и Кабинет министров предложили механизм более экономного содержания власти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках противодействия кризисным явлениям Президент Украины В.ЮЩЕНКО высказал предложение о создании в рамках Госбюджета-2009 специального Стабилизационного фонда. По его словам, ресурсы этого фонда должны быть направлены «на развитие внутреннего рынка и поддержку тех предприятий, где формирование спроса из-за влияния международного кризиса ухудшилось». «Не исключается, что за счет этих ресурсов будет проводиться выкуп системообразующих предприятий, которые чувствительны для работы того или другого сектора», – сказал В. ЮЩЕНКО.

Кроме того, с заявлением по этому вопросу выступила и Партия регионов. «Мы настаивали на том, что правительство должно немедленно принять меры, создать стабилизационный фонд и защитить граждан от тех вызовов, перед которыми поставил государство непрофессионализм популистской команды и перед которыми Украина окажется осенью», - говорится в заявлении.