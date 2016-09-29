Британия призвала Россию быть конструктивной относительно расследования дела MH17

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комментируя промежуточные результаты этого расследования, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что эти результаты предоставили четкие доказательства того, что ракета была российская и запущена с территории, захваченной поддерживаемыми Россией боевиками.

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Важно, чтобы расследование подтвердило и мотивацию нападения, а также установило личности возможных преступников и проследило до конца цепочку команд, которые отдавались, отмечается в его заявлении.

Это расследование важно, чтобы обеспечить судебное преследование и привлечение к ответственности виновных, подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.