Путин рассказал о ходе строительства "общенационального проекта" – Керченского моста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Керчи на заседание президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы "Юга России".

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«Конечно же, особая тема нашего обсуждения – строительство Керченского моста. Это, безусловно, важнейший общенациональный проект. Мост обеспечит полноценную интеграцию Крыма в общую транспортную систему страны, создаст дополнительные возможности для экономического роста», - отметил Путин.

По его словам, строительство идёт хорошими темпами. При этом он подчеркнул, что транспортный переход через Керченский пролив – это не только сам мост: нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории полуострова.

«Вновь повторю, транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом», - подчеркнул российский президент.

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В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов заверил, что «сейчас идет самая активная фаза, и мост возводится четко по запланированному графику».

«Для остальных участников совещания я коротко скажу про проект - его протяженность 19 километров, автомобильная часть - четыре полосы, расчетная скорость движения на дороге - до 120 километров в час, а пропускная способность - 40 тысяч автомобилей в сутки», - сказал он.

Он добавил, что «железнодорожная составляющая - это два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки, расчетная скорость движения для пассажирских поездов - 120, грузовых - 80 километров в час».

«Сейчас как раз самая активная фаза строительства моста - возводится одновременно по всей длине восьми участков - на суше и в акватории забиваются сваи, формируются опоры, как в автомобильной, так и в железнодорожной части этого моста», - сообщил министр.

По его словам, «всего будет чуть больше 7 тысяч свай вбито, из них почти 2,5 тысяч уже погружены до проектных отметок, готовы 116 опор из 595 запланированных, и в работе сейчас еще находятся еще 138 опор».

Соколов добавил, что на керченской стороне уже ведется монтаж пролетов и сборка арочных пролетов для судоходной части моста.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.