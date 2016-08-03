Обманутый строитель Керченского моста рассказал о рабских условиях труда

Более 600 километров пришлось преодолеть пешком и на попутках жителю Челябинской области Вячеславу Абдуллину, который добирался домой из аннексированного Крыма – со строительства Керченского моста, пишет Радио Свобода.

По дороге он три дня питался тем, что мог найти в лесу или на полях. Денег с собой у Абдуллина не было: на "главной российской стройке" за месяц тяжелой работы ему заплатили всего три тысячи. Чтобы вернуть мужа домой его жене даже пришлось взять микрозайм.

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"Я просто уехал, потому что там смысла нет работать, там кидалово на деньги", - рассказывает Вячеслав Абдуллин. "Там стройка не контролируется никем. Ты там как в рабстве находишься: работаешь, постоять не можешь, посидеть не можешь. Даже если тебе ждать полчаса, пока привезут стройматериал, если будешь стоять – тебя уволят. Присядешь – тебя уволят. Ты должен что-­то делать, хоть доски туда-­сюда перекладывай, хоть камни кидай туда-­сюда. Ни воды, ничего там нет. Воду если привезут – это нормально будет, не привезли – там попить даже негде".

У Вячеслава в Златоусте трое детей и жена. Живет семья в маленькой комнате, куда их временно пустили знакомые. Своего дома Абдуллины лишились еще прошлой осенью: он сгорел. Семья стоит в очереди на временное и постоянное жилье. В одном списке они пятые, во втором – 1144­. Но уже в конце августа им нужно съехать из комнаты, так как ее сдали студентам.

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Вместо комнаты Вячеслав и Оксана хотели снять себе и детям двухкомнатную квартиру и уже даже нашли вариант, договорились с хозяевами.

Деньги на аренду глава семейства и надеялся заработать на стройке Керченского моста. В родном Златоусте удавалось заработать лишь 10­–12 тысяч в месяц. А в Крыму пообещали заплатить почти 50. Объявление о найме от ижевской фирмы "Либерти" показывали на местном телевидении.

"Мне сразу сказали, что пять тысяч в месяц дается как суточные. Зарплата, сказали, на руки чистыми будет 47 тысяч. Два раза в день питание, проезд, рабочая форма, проживание – ни за что не высчитывается. Но, когда уже на место приехали, буквально через неделю выяснилось, что за все высчитывают", – рассказывает Вячеслав Абдуллин.

По рассказам рабочих, приехавших в Крым ранее, компания за год строительства уже 8 раз сменила название. Зарплаты людям задерживают или не выплачивают совсем. Но многие не уезжают – на обратную дорогу нет денег.

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"Потому что они все издалека, в городах сейчас мало работы. Там были такие: приезжали, сразу видели, что происходит, на следующий день обратно уезжали – те, у кого есть деньги. А у кого нет денег, что им делать?", – жалуется строитель. – "Там же из далеких мест все, из Красноярска, из Оренбургской области, вообще со всей России. Вот как он пойдет? Я, например, могу выдержать дорогу, идти, не есть сколько­-то дней. А другой человек не может. Кто-­то боится по дороге идти: кто его знает, что может произойти ночью на трассе? Вот из-­за этого они и работают там".

Техника безопасности, по словам Абдуллина на стройке моста почти не соблюдалась.

"Шторм сильный был, нам приходилось все равно лазить. Мы конструкцию собирали, а сварщики приваривали.Там же на высоте работаешь, спасательный жилет еще какой­-то давали, хотя я бы не сказал, что это спасательный жилет. А страховку вообще не выдавали, и без разницы всем, как ты работать будешь. Скажут, что делать, ты полезешь и будешь делать".

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Когда пришло время расчета за отработанный месяц и трансфер домой, Вячеславу и его земляку Алексею Логинову отказали в выплатах. В компании, отправившей мужчин на главную стройку России, трубку не взяли, а в Крыму платить отказались. Пришлось идти домой пешком.

"Сначала на пароме добрались на сторону Тамани и потом пошли пешком. Где на попутках доезжали, где пешком шли. Ночевали в лесопосадке, кукурузу ели. Что попадется. Вишни, яблоки попадались. А что еще там есть? Потом жена мне выслала деньги уже в Миллерово Ростовской области. Я доехал до Пензы, оттуда до дома", – рассказывает Вячеслав.

Трудовые договоры, которые Алексей и Вячеслав заключили с ижевской компанией "Либерти", остались в Крыму: их у рабочих отобрали, как только те прибыли на площадку.

"На этом построена вся эта работа на Керченском мосту. Чтобы людей уволить, получить за них какие-­то деньги и выгнать без всякого пособия, дотаций. Пытаются людей просто ломать из-­за того, что они находятся очень далеко от дома, и у них нет средств, чтобы уехать домой. Над людьми просто издеваются", – уверен уралец.

Дозвониться до этой фирмы не получилось: единственный телефон, указанный в интернете, отключен. Автоответчик сообщает, что абонент в сети не зарегистрирован.