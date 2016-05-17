Минюст РФ не работает над обменом Савченко на ГРУшников Александрова и Ерофеева

Об этом сообщил РИА "Новости" министр юстиции России Александр Коновалов.

Он пояснил, что министерство юстиции рассматривает только вопрос о возможной передаче Савченко в Украину для отбывания наказания на родине.

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"Процесс передачи, как правило, долгая история и она никак не обусловлена с какими-либо обменами, здесь речь просто идет об исполнении межгосударственных, как правило, двухсторонних механизмов. При наличии согласия трех сторон - передающей стороны, принимаемой стороны и самого осужденного - такая передача происходит и такая практика у России есть с государствами, с которыми ее эти двухсторонние механизмы связывают. Здесь это совершенно обычная история", - сказал Коновалов.

По словам главы Минюста, существует также сценарий, по которому договоренности достигаются по дипломатическим каналам, в этих случаях возможен обмен осужденными между государствами.

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"Такая практика была, такие прецеденты были, но это не компетенция министерства (юстиции)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.