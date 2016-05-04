Савченко может возобновить сухую голодовку при промедлении с ее возвращением в Украину - адвокат

09:43, 04 мая 2016
Общество
2668 0

Осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко может возобновить сухую голодовку, если за несколько месяцев не вернется в Украину.

REUTERS

Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат Николай Полозов, который на прошлой неделе помогал Савченко заполнить документы на экстрадицию.

По его словам, процедура возврата может длиться и полгода, но ждать столько Савченко не планирует.

"Сама Надежда долго ждать не может. Она прямо об этом заявила, и если возникнет промедление, я не исключаю, что она возобновит сухую голодовку. При обычной процедуре это занимает от полугода до года. И такой срок для нее абсолютно неприемлем", - сказал Полозов.

Читайте такжеАдвокат призвал слать Савченко поздравления с юбилеем на адрес СИЗО

Адвокат выразил надежду, что все-таки российская власть не будет придерживаться максимальных сроков для прохождения тех или иных бюрократических процедур, связанных с выдачей Савченко, а максимально сократит их срок.

"Если мы говорим о каких-то реалистичных сроках, то это один, два, максимум три месяца", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Читайте такжеСавченко в документах на экстрадицию не называет себя осужденной, но выплатить штраф готова - адвокат

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритме и сроках освобождения Савченко.

27 апреля стало известно, что тюремщики выдали Савченко документы на экстрадицию.

29 апреля Полозов сообщил, что летчица заполнила все необходимые для экстрадиции документы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter