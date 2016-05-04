Савченко может возобновить сухую голодовку при промедлении с ее возвращением в Украину - адвокат

Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат Николай Полозов, который на прошлой неделе помогал Савченко заполнить документы на экстрадицию.

По его словам, процедура возврата может длиться и полгода, но ждать столько Савченко не планирует.

"Сама Надежда долго ждать не может. Она прямо об этом заявила, и если возникнет промедление, я не исключаю, что она возобновит сухую голодовку. При обычной процедуре это занимает от полугода до года. И такой срок для нее абсолютно неприемлем", - сказал Полозов.

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Адвокат выразил надежду, что все-таки российская власть не будет придерживаться максимальных сроков для прохождения тех или иных бюрократических процедур, связанных с выдачей Савченко, а максимально сократит их срок.

"Если мы говорим о каких-то реалистичных сроках, то это один, два, максимум три месяца", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

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24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритме и сроках освобождения Савченко.

27 апреля стало известно, что тюремщики выдали Савченко документы на экстрадицию.

29 апреля Полозов сообщил, что летчица заполнила все необходимые для экстрадиции документы.