Рада вернула исторические крымскотатарские названия 75 населенным пунктам и районам в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению переименованы 75 населенных пунктов и районов Крыма, вернув им исторические крымскотатарские названия. Согласно рекомендациям Украинского института национальной памяти переименованы, в частности, 5 районов, один город и 69 сел и поселков.

В том числе, Красноперекопск переименован в город Яны Капу; поселок городского типа Куйбышево Бахчисарайского района - в Албат; село Либкнехтовка – в село Китай; село Новоульяновка Куйбышевского поселкового совета Бахчисарайского района - в село Отарчик; село Фурмановка Долинненского сельского совета Бахчисарайского района - в Актачи; село Советское Кондратьевского сельского совета Джанкойского района - в Мишен-Найман; село Субботник Масловского сельского совета Джанкойского района - в Конурча; поселок городского типа Кировское – в Ислям-Терек; село Красный Партизан Янтаренского сельского совета Красногвардейского района - в Борангар.

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Также поселок городского типа Красногвардейское Красногвардейского района - в Курман; село Ленинское Красногвардейского района - в Кир-Байлар; поселок городского типа Октябрьский Красногвардейского района – в Биюк-Онлар; село Ульяновка Марьяновского сельского совета Красногвардейского района - в Давчи; село Чапаево Восходненского сельского совета Красногвардейского района - в Нейшпроцунг; Красноперекопский район - в Перекопский; село Красноармейское Красноперекопского района - в Мирза-Кояш; село Кирово Ленинского района - в Карса; село Калинино Первомайского района - в Орман-Аджи; село Фрунзе Гришинского сельского совета Первомайского района – в Биюк-Бораш; село Котовское Славновского сельского совета Раздольненского района - в Бюйтен; поселок городского типа Комсомольское Грэсовского поселкового совета Железнодорожного районного в городе Симферополе - в Бакачик-Кият.

Кроме того, в городе Севастополь переименовано село Колхозное Орлиновского сельского совета Балаклавского районного в городе Севастополе совета - в село Узунджи.