На Донбассе отсутствуют необходимые условия для проведения выборов - Пауэр

Об этом она сказала во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Пауэр отметила важность проведения местных выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству и международным стандартам.

"Для проведения демократических выборов граждане и наблюдатели, которые проводят мониторинг, нуждаются в безопасности, чтобы иметь возможность перемещаться, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, собираться без опасения за свою жизнь. Но те условия, которые созданы на востоке Украины, они никаким образом этим стандартам не соответствуют", - подчеркнула Пауэр.

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При этом она обратила внимание на ограничение свободы перемещения и доступа ко всей территории Донбасса для наблюдателей ОБСЕ.

"Когда Россия и поддерживаемые ею сепаратисты не предоставляют доступ непредвзятым наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, начиная от Крыма и заканчивая той территорией, где упал самолет MH17... (возникает вопрос - УНИАН) что они там скрывают? Почему их так пугают сотрудники СММ? Почему вы затрудняете их перемещение? Почему вы нацеливаете на них свое оружие?", - заявила Пауэр.

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