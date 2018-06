В Европарламенте представили отчеты о российских преступлениях на Донбассе и заключенных в РФ украинцах

Об этом сообщает Радио Свобода.

Доклады являются результатом совместной работы украинской миссии в Европейском союзе и депутатов Европарламента. Специалисты собирали информацию из первоисточников и беседовали со свидетелями.

Рассказать о ситуации на Донбассе в Брюссель приехать не только правозащитники, но и пострадавшие.

«Сам по себе отчет является шокирующим. Он о пытках, об убийствах, об издевательствах над людьми. Женщина, которая свидетельствовала здесь сегодня вечером, не была бы здесь, если бы ее не сфотографировали два британских журналиста. Они таким образом спасли ей жизнь», – отметил депутат Европейского парламента Марк Демесмакер.

По его словам, такие преступления не могут оставаться без наказания. Демесмакер предлагает, чтобы представленные доклады стали поводом для начала расследования Международным уголовным судом.

Отмечается, что в отчете «28 заложников кремля» правозащитники собрали истории украинцев, которые по политическим мотивам были заключены в России и анексированном Крыму.

Кроме украинской гражданки Надежды Савченко, в российских тюрьмах находятся десятки других граждан Украины.

«Единственная их вина – они оказались в неправильном месте в неправильное время», – говорит председатель фонда «Открытый диалог» Людмила Козловская. – Один из заключенных – 74-летний мужчина, который общался с членами своей семьи из Украины. Это была единственная его вина. Но его отправили в так называемый «Новый ГУЛАГ».

Правозащитники отмечают, что в заключенных граждан Украины применяют пытки, часто не предоставляют доступа к медицинской помощи и адвокатской поддержки. Им также не разрешают общаться с родственниками.

После слушаний в Европарламенте, оба отчеты представят в национальных парламентах ряда европейских государств. Также планируют передать доклад в Международный уголовный суд в Гааге.

