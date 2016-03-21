Пресс-секретарь Порошенко получил предупреждение за попытку сделать фото на суде по Савченко

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В зале заседаний присутствуют народные депутаты Украины, которые прибыли поддержать коллегу.

"Завели Надю в комнату. В коридоре она успела поздороваться "Доброго утра", ответили "Слава Украине!" Мы в зале заседания. Съемка запрещена", – написал о начале заседания депутат Алексей Рябчин в Twitter.

Он отметил, что "судья тихо зачитывает приговор, почти ничего не слышно, Надя улыбается".

"В руках у судьи где-то 150-200 страниц приговора. Все стоя слушают. Святославу Цеголко сделали первое и финальное замечание за попытку фото, или выгонят", – написал парламентарий.

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Рябчин также отметил, что здание суда внутри и снаружи находится под усиленной охраной вооруженных людей, также проводилась усиленная проверка личных вещей всех, кто хотел попасть на заседание.

Как напомнили в пресс-службе, группа народных депутатов из "Батькивщины" и "Блока Петра Порошенко" прибыли в РФ для участия в судебном заседании, на котором оглашается приговор Савченко.

В составе депутатской делегации – члены фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк, Вадим Ивченко, Алексей Рябчин, Сергей Евтушок, Валерий Дубиль, депутаты от БПП Мария Ионова, Ирина Луценко, внефракционный Виктор Кривенко. В российском Донецке находится и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В то же время депутата от БПП, члена ПАСЕ, участника переговоров в Минске Ирину Геращенко не пропустили в Россию – она получила запрет на въезд в РФ на 5 лет.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и его защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.