"Самопомич" собирается на чрезвычайное заседание из-за "олигархического переворота"

Чрезвычайное заседание руководства партии запланировано на 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "Самопомочи".

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"Объединение "Самопомич" соберет чрезвычайное заседание руководства партии в связи с олигархическим переворотом, который произошел в Украине", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент признал работу правительства неудовлетворительной, однако постановление о недоверии Кабинету министров не поддержал. Так, за выражение недоверия Кабмину проголосовали только 194 народных депутата. Соответственно, вопрос об отставке правительства Яценюка не будет подниматься до сентября текущего года.

В среду, 17 февраля, "Батькивщина" заявила о выходе из парламентской коалиции. По словам Тимошенко, вчера во время голосования в Верховной Раде за отставку правительства "произошли экстраординарные события, когда все тайное стало явным".