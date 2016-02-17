"Батькивщина" выходит из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко.

Она отметила, что такое решение было принято сегодня утром на заседании фракции.

По словам Тимошенко, вчера во время голосования в Верховной Раде за отставку правительства “произошли экстраординарные события, когда все тайное стало явным”.

“Фракция “Батькивщина” сегодня на своем утреннем заседании приняла единственно возможный шаг – решение. Этот шаг - выход из коалиции”, - заявила она.

Как сказала Тимошенко, ситуация, которая существует сегодня в Украине, является следствием правления “теневой кланово-политической коалиции”. “Поэтому фракция партии “Батькивщина” и фракция “Батькивщина” считает недопустимым продолжение пребывания в этой стае, которая на самом деле не имеет никакого шанса, потому что не хочет провести реформы, защитить Украину, перезагрузить нашу жизнь”, - сказала она.

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Тимошенко призвала всех народных депутатов, которые имеют ответственность перед обществом, покинуть коалицию.

Также Тимошенко призвала всех активных людей сделать все для полной перезагрузки “политической ситуации в Украине”. По ее мнению, “если вовремя не перезапустить политический процесс, если вовремя не отстранить от управления страной кланово-политический консенсус, то тогда ситуация в обществе может выйти из-под контроля”.

“Если возникнут неконтролируемые восстания в Украине, в том числе включая количество оружия, которое есть на руках сегодня у людей, мы просто можем потерять страну”, - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала украинцев не допустить никаких “революционных и повстанческих действий, которые могут привести к утрате нашего государства”.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент признал работу правительства неудовлетворительной, однако постановление о недоверии Кабинету министров не поддержал. Так, за выражение недоверия Кабмину проголосовали только 194 народных депутата.