Кабмин не забыл, что Киев - столица Украины

Кабинет министров утвердил Программу обеспечения выполнения в 2008 году г. Киевом функций столицы Украины.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее постановление №466 было принято на заседании Кабмина 11 июня.

Согласно документу, общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 млрд. 696 млн. грн. Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета и бюджета г. Киева.

В соответствии с принятым решением, в 2008 г. на строительство, реконструкцию и капремонт сооружений и зданий планируется выделить субвенции из государственного бюджета городскому бюджету Киева в сумме 1 млрд. 346 млн. грн. В частности, эти средства предполагается вложить в строительство и реконструкцию стадиона “Олимпийский”, нового столичного вокзала – Дарницкий; в строительство транспортных развязок; развитие метрополитена и ряда других объектов культурного и хозяйственного назначения.

Кроме того, еще 350 млн. грн. планируется распределить на: развитие сферы образования в городе (153,6 млн. грн., из которых 143,4 млн. грн. – на ежемесячные надбавки работникам заведений образования); на здравоохранение (155,5 млн. грн., из которых 127 млн. грн. – на надбавки медработникам); на социальную защиту и социальное обслуживание (16,1 млн. грн., из которых 10 млн. грн. – на выплату надбавок соцработникам и 6,1 млн. грн. – на соцадаптацию лиц, не имеющих постоянного места жительства); на физическую культуру и спорт (3,5 млн. грн. - для выплаты надбавок работникам области спорта) и на культуру и искусство (21,3 млн. грн. – для выплат надбавок работникам заведений культуры).

Постановлением предусматривается, что выполнение Программы даст возможность создать благоприятные условия для осуществления мероприятий общегосударственного и международного значения в столице Украины, обеспечить подготовку соответствующих объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.