Во Львове и Тернополе обратились к ВР с призывом не голосовать за особый статус Донбасса
Депутаты Львовского областного совета и Тернопольского городского совета обратились к Верховной рады Украины о нецелесообразности внесения изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донецкой и Луганской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было сегодня поддержано на сессиях Львовского областного совета и Тернопольского городского совета.
«Ради защиты интересов Украины и украинцев призываем принять такое историческое решение - ни в коем случае не голосовать за изменения в Конституцию Украины, касающихся особого статуса Донбасса, как бы его не называли, за красивой ширмой других слов спрятав его настоящую, жестокую и скрытую от общества сатанинскую суть - узаконить оккупантов, чей сапог топчет святую украинскую землю», - отмечается в обращении Львовского облсовета.
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В своем обращении депутаты Тернопольского горсовета отмечают, что российские оккупанты, которые осуществили аннексию Крыма и начали войну на Донбассе, хотят легализовать свои захватнические действия.
«Они пытаются заставить международное сообщество признать псевдогосударства - так называемые ЛНВ и ДНР, полностью подконтрольные Кремлю. Узаконивание действий террористов может произойти путем принятия Верховной Радой соответствующих изменений в Конституцию, которые предусматривают особый порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей», – говорится в обращении.
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В нем депутаты выражают убеждение, что предоставление особого статуса Донбассу будет своего рода легализацией власти террористических группировок, которые при поддержке России убивают бойцов ВСУ, добровольцев и мирное население.
«Понимая важность принятия изменений в Конституцию о децентрализации, необходимость которых мы на местах понимаем лучше, призываем вас ради защиты интересов Украины и украинцев ни в коем случае не голосовать за изменения в Конституцию, которые касаются особого статуса Донбасса, как бы его не называли», – сказано в обращении.