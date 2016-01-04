В Минкульте заявили о намерениях забирать лицензии у радиостанций без песен на украинском языке

Об этом на своей странице в Twitter написал министр культуры Вячеслав Кириленко.

"В Украине есть типа отечественные FM-станции без песен на укрязыке вообще. Если такая профанация, то надо менять закон и забирать лицензии. И немедленно", - подчеркнул он.

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Стоит отметить, что глава Минкульта при этом не назвал ни одной радиостанции, которой это может касаться.

В Украине есть типа отечественные FM-станции без песен укрмовою вообще.Если такая профанация,то надо менять закон и забирать лицензии.И немедленно. — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 4, 2016

Как сообщал УНИАН, еще в марте 2015 года Кириленко инициировал увеличение квоты украинского продукта в радиоэфире до 75% от всего объема вещания.

Кроме того, тогда министр подчеркивал, что песни украинских авторов и исполнителей должны появляться в то время, когда их услышит больше всего слушателей – в прайм-тайме, а не только поздно ночью.

По его словам, переход к новым стандартам квот должен происходить постепенно, в несколько этапов.

Тогда же Кириленко инициировал проверку радиостанций на предмет выполнения ими действующей обязательной квоты трансляции в эфире украинских песен. Соответствующее обращение, по его словам, было направлено в национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и должно было касаться всех крупнейших радиостанций FM-диапазона. В частности, речь шла об исполнении статьи 28 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которой в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.