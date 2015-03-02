Минкульт хочет увеличить квоты украинского продукта на радио до 75%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

«Кроме того, песни украинских авторов и исполнителей должны появляться тогда, когда их услышит больше всего слушателей - в прайм-тайм, а не только поздно ночью, как это часто происходит сейчас», - отметил Кириленко.

Он добавил, что переход к новым стандартам квот может происходить постепенно, в несколько этапов.

Читайте такжеВ Киеве откроется кинотеатр украинских фильмовТакже Кириленко инициирует проверку радиостанций по выполнению ими действующей обязательной квоты трансляции в эфире украинских песен. Соответствующее обращение направлено в Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания и будет касаться всех крупнейших радиостанций FM-диапазона. В частности, речь идет о выполнении статьи 28 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которой в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.