На оккупированной Луганщине боевики глушат вещание украинского радио

В Луганской области на территории, временно оккупированной террористической организацией "Луганская народная республика", глушится вещание украинского радио.

Как сообщают в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, украинский радиосигнал не слышат жители поселков, расположенных на линии разграничения и на оккупированной территории. Ранее сигнал можно было услышать практически по всему Луганску и близлежащих населенных пунктах.

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В поселке Широкий Станично-Луганского района (контролируется Украиной - УНИАН) с 26 декабря украинские FM передатчики заглушаются с оккупированной территории - транслируется радио «Родина». Также глушатся «Общественное радио» и «Русское радио - Украина».

«Это еще раз подтверждает, что на оккупированной территории работают российские «специалисты» по промыванию мозгов с оборудованием, которого просто нет у нас в стране. Наши специалисты работают над решением этого вопроса», - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.