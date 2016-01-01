Порошенко: Украина будет достойно нести ответственность за безопасность мира
17:26, 01 января 2016Политика
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Президент Петр Порошенко прокомментировал начало работы Украины в Совбезе ООН и заявил, что для Украины впереди два года особой ответственности за безопасность мира.
Порошенко прокомментировал начало работы Украины в Совбезе ООН / Фото УНИАН
Об этом глава государства написал в своем "Твиттере".
«Сегодня начинается членство Украины в СБ ООН. Мы знаем цену мира и справедливости!» - написал он.
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«Впереди два года особой ответственности за безопасность мира. Украина ее будет нести с достоинством», - добавил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 января, Украина официально приступила к выполнению своих обязанностей непостоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
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