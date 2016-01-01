Порошенко: Украина будет достойно нести ответственность за безопасность мира

Об этом глава государства написал в своем "Твиттере".

«Сегодня начинается членство Украины в СБ ООН. Мы знаем цену мира и справедливости!» - написал он.

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«Впереди два года особой ответственности за безопасность мира. Украина ее будет нести с достоинством», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 января, Украина официально приступила к выполнению своих обязанностей непостоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.